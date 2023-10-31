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        Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu

        Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2023 - 15:38 Güncelleme: 31.10.2023 - 15:38
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        Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu
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        Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.

        Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve kurum amirleri öğrencilere eşlik etti.

        Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla Topbaşı Okullar mevkisinde bulunan alana 100 adet çam fidanı diken öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini paylaştı.

        Tören sonunda Harmancık Belediyesi katılımcılara ikramlarda bulundu.

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