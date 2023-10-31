Harmancık'ta cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla 100 fidan yaprakla buluştu
Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Harmancık Şehit Emre Sevinç Çok Programlı Lisesi ve Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu öğretmen ve öğrencileri 100 fidan dikimi gerçekleştirdi.
Harmancık Kaymakamı Esma Atasever, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş ve kurum amirleri öğrencilere eşlik etti.
Cumhuriyetin 100.yılı dolayısıyla Topbaşı Okullar mevkisinde bulunan alana 100 adet çam fidanı diken öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’ün sözlerini paylaştı.
Tören sonunda Harmancık Belediyesi katılımcılara ikramlarda bulundu.