Gençliğinde kemoterapi alan kadın kuaför lösemili çocuklara peruklarıyla umut oluyor

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Bursa'nın Karacabey ilçesinde kuaförlük yapan 30 yaşındaki Kader Akçay, müşterilerinin bağışladığı saçlardan yaptırdığı peruklarla tedavisi nedeniyle saçı dökülen lösemili çocukları sevindiriyor.

Onkolojik rahatsızlığı dolayısıyla gençliğinde kemoterapi alan ve 17 yaşındayken saçı dökülen Akçay, arkadaşlarının hediye ettiği perukla büyük mutluluk yaşayınca bu konuda bir şeyler yapmak için kendine söz verdi ve maddi gücünü elde ettiğinde ise bununla ilgili çalışmaya başladı.

Kendi kuaför salonunu açan Akçay, çıraklık dönemi dahil 15 yıldır yürüttüğü mesleğinde 5 senedir müşterileri tarafından bağışlanan saçlardan hazırlattığı perukları Bursa Lösemili Çocuklara Yardım Derneği (Bursa LÖDER) öncülüğünde saçı dökülen çocuklara ulaştırdı

Saçını bağışlayan müşterilerinden kesim ücreti almayan ve saç bakımı hediye eden Akçay, bu faaliyeti sürekli hale getirerek şu ana kadar yaklaşık 40 çocuğu hediye perukla mutlu etti.

Kader Akçay, AA muhabirine, kuaför çırağı olarak çalışırken burun kanamalarının olduğunu, uzun bir sürecin ardından doktorlar tarafından onkolojik rahatsızlık teşhisi konulduğunu söyledi.

Bu süreçte kemoterapi aldığını ve saçlarının dökülmeye başladığını belirten Akçay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Saçlarım tamamıyla dökülmeden, belli bölgelerde böyle 'para para' dediğimiz boşluklar oluştuğunda psikolojik olarak kendimi çok çökmüş hissettim ve eski ustamdan destek istedim. O da benim saçımı biraz kesti. Sonrasında günden güne daha da çok döküldüğünde artık başa çıkamadığımı fark ettim. Benimle beraber ailem de çok yoğun duygular yaşadı ve babam saçımı kesti. İşte o zaman başladı. Bir saç telinin bir insanda, kadında, çocukta ne kadar farklı olduğunu, ne kadar değer, güven kazandırdığının farkına vardım."

Akçay, bu süreçte ailesinin maddi durumu kötü olduğu için peruk alamadıklarını aktardı.

Arkadaşlarının, kendisi için düzenlediği yemekte yaptırdıkları peruğu hediye ettiğini anlatan Akçay, "Tabii merak ve heyecan var. Bir baktım peruk, eski saçlarım gibi uzun, kumral ve kaküllü. Çok duygulanmıştım, böyle düşünen insanların varoluşu beni çok mutlu etmişti. Çocuktum evet ama o saç telinin bende ne hissettireceğini tahmin etmeleri aslında çok etkiliydi. O günden sonra artık baş koymuştum böyle bir şey için." diye konuştu.

- "İlçe dışından, il dışından bir sürü bağışçımız oldu"

Akçay, sonrasında hep birilerinin hayatına dokunabileceği günü hayal ettiğini, bunu yapacak güce ulaştığında insanların hayatına dokunmaya başladığını dile getirdi.

Peruk yaptırmaya başladığında yaşadıklarına değinen Akçay, "İlk peruk yaptırdığımda, o çocuğun mutluluğunu gördükten sonra 'Daha fazlası olabilir' diyerek neredeyse bütün kuaförleri ziyaret edip onlardan kesilmiş saçları istemiştim. Kendi gücümle yapmaya başladığım için başlarda bu kadar etkili değildi. LÖDER'den kimseyi tanımıyordum. Kendi kendime klinikte yatan çocukları ziyaret ediyordum. Böylelikle aslında hastalarla ve çocuklarla tanıştım ve bu kulaktan kulağa yayılarak bambaşka bir rol aldı." değerlendirmesinde bulundu.

Kader Akçay, 5 yıldır işletmesinde kesilen her saçı, müşterilerin rızasını alarak biriktirdiğini belirtti.

"Çok kısa kestirecekseniz geri kalan kısmını lösemi tedavisi gören çocuklarımız için peruk yaptırıyorum, kullanabilir miyim?" dediğini aktaran Akçay, "Kimisi 'Yeterli gelir mi?' diyor. Kimisi 'Benimki olur mu?' diyor. Tek tek anlatıyorum. Empati yaptıklarında bir dahaki gelişlerinde özellikle uzatıp geliyorlar. O, ona söyleyerek o, ona söyleyerek ilçe dışından, il dışından bir sürü bağışçımız oldu." ifadesini kullandı.

Akçay, kendisine gelen talep doğrultusunda tedavisi nedeniyle hasta çocuğun dökülen saçına benzer şekilde, kafa ölçülerini alarak hazırlattığı perukların maliyetini kendisinin karşıladığını ve bu şekilde onları mutlu etmeye çabaladığını sözlerine ekledi.

Bursa LÖDER Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Adalet Meral Güneş, derneğin gönüllülerinden Akçay'ın, hazırlattığı peruklarla çocuklara manevi destekte bulunduğunu anlattı.

Tedavi sürecinde saçların geçici olarak döküldüğünü ancak bazı çocukların bu nedenle üzülebildiğini söyleyen Güneş, desteği için Akçay'a teşekkür etti.