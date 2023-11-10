Milli kick boksçu, gençlerde kaçırdığı dünya şampiyonluğuna büyüklerde ulaşmayı hedefliyor MUSTAFA BİKEÇ - Milli kick boksçu Berfin Yeşilfidan, geçen yıl İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bir puanla kaybettiği altın madalyayı bu sene büyüklerde kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

MUSTAFA BİKEÇ - Milli kick boksçu Berfin Yeşilfidan, geçen yıl İtalya'da düzenlenen Dünya Gençler Şampiyonası'nda bir puanla kaybettiği altın madalyayı bu sene büyüklerde kazanmak için hazırlıklarını sürdürüyor.

Bursa'da antrenmanlarına devam eden 19 yaşındaki Yeşilfidan, 8 yaşında başladığı kick boksta 10 kez Türkiye şampiyonu oldu. Gençler avrupa şampiyonalarında 2018 ve 2021'de altın madalya kazanan Yeşilfidan, geçen yıl İtalya'daki şampiyonadan ise 52 kiloda gümüş madalyayla döndü.

Kullandığı pembe renkli kick boks çorabı ve bandajından dolayı çevresinde "pembe panter" olarak tanınan Yeşilfidan, ilk kez büyüklerde uluslararası bir turnuvada boy gösterecek.

Portekiz'de 17-26 Kasım'da yapılacak WAKO Dünya Büyükler Kick Boks Şampiyonası'nda altın madalyayı hedefleyen milli sporcu, haftada 6 gün sabahları Atıcılar Atletizm Sahası'nda, akşamları ise kick boks salonunda antrenörü Metin Sezer'le çalışarak turnuvaya hazırlanıyor.

- Yeşilfidan: "Küçükken çok hiperaktif bir kızdım"

Berfin Yeşilfidan, AA muhabirine, kick boksa ilkokul öğretmeninin teşvikiyle başladığını söyledi.

Hırslı bir kişiliğe sahip olduğunu belirten Yeşilfidan, "Küçükken çok hiperaktif bir kızdım. Erkeklerle maç yapıyordum. Okulumun karşısında kick boks salonu vardı ve arkadaşım da oradaydı. Birlikte gidip geldik. Öğretmenimin de desteğiyle devam ettim. İlk hafta maçlara girmeye ve kazanmaya başladım. O hırsla bu yaşıma kadar geldim." diye konuştu.

Yeşilfidan, birçok yarışmaya katılarak dereceler elde ettiğini anlattı.

İlk şampiyonluğunu 2014'te kazandığını, 2021'de Avrupa şampiyonluğunu kazanarak Türkiye'yi en iyi şekilde temsil ettiğini dile getiren Yeşilfidan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"10 kez Türkiye şampiyonluğum var. 2022 yılında dünya ikinciliğim oldu, altın madalyayı bir puanla kaçırdım. İlk yılımda büyüklerde milli takıma girmeyi başardım. Hedefim, her başarılı sporcu gibi büyüklerde dünya şampiyonluğu. Ülkemi en iyi şeklide temsil etmek istiyorum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapıyorum."

Yoğun tempolu antrenman programıyla 3 aydır hazırlıklarını sürdürdüğünü anlatan Yeşilfidan, "Son 1,5 aydır çift antrenman yapıyorum. Antrenörümle haftanın 6 günü çift idman yapıyorum. Haftada bir gün dinlenme. Bursa'da bayan partnerim yok. Genellikle erkeklerle dövüşüyorum ve başarımı da buna borçluyum. Bu nedenle çalışmalarımı çok daha iyi bir şekilde tamamlıyorum." ifadelerini kullandı.

Milli formayı taşımanın çok güzel bir duygu olduğunu dile getiren Yeşilfidan, kürsüye çıktığında antrenmandaki zorlukları unuttuğunu sözlerine ekledi.

- Sezer: "Ülkemizi, bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecektir"

Milli takım antrenörü Metin Sezer, Berfin Yeşilfidan'a güvendiğini, altın madalyayı Türkiye'ye getireceğine inandığını belirtti.

Yeşilfidan'ın çalışkan ve gayretli bir sporcu olduğunu anlatan Sezer, şunları kaydetti:

"Berfin, gençler Avrupa şampiyonu. Büyüklerde ilk senesi ama kendisinden büyüklerle maça çıkıp yenerek milli takımdaki yerini aldı. Ben kızıma güveniyorum, ay-yıldızlı bayrağımızı gururla temsil edip, İstiklal Marşı'mızı okutacak. Gençlerde 2018 ve 2021 yıllarında Avrupa şampiyonu olmuştu. 2022 yılında dünya ikincisi oldu. Bir puanla dünya şampiyonluğunu kaçırdı. Bu yıl büyüklerde dünya şampiyonu olup, ülkemizi, bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecektir."

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