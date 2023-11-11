Bursa'da Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğiyle bu yıl 27'ncisini düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesinin, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı iş birliğiyle bu yıl 27'ncisini düzenlediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali başladı.

Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Birliği (ASSİTEJ) Türkiye Merkezi'nin de katkı verdiği festivalin açılışı, Tayyare Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Fethi Yıldız, açılışta yaptığı konuşmada, dünya genelinde çocukların, çocukluklarını yaşayamadıkları bir süreçten geçildiğini belirtti.

Yıldız, çocukların akranla değil, ekranla büyüdüğü bir dönemi yaşadıklarını dile getirerek, "Görüyoruz ki 0-4 yaş arası ekrana bağımlı çocuklarda otizmle ilgili belirtiler başlamış. Bu çok tehlikeli. Büyükşehir Belediyesi olarak ana kucaklarından başlayıp evde bakıma kadar hizmetlerle 7'den 70'e herkese dokunmaya çalışıyoruz. Ben hiçbir beklentileri olmayıp, sponsorluklarıyla çocuklarımıza böyle bir ortam sağladıkları için tüm firmalarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Sadi Etkeser de 27 yıldır yapılan festivalin, Türkiye'de bu kadar uzun süredir devam eden tek tiyatro festivali olduğunu anlattı.

Tiyatronun insanları bir araya getiren, empati kurmasını sağlayan, iletişim, sosyal sorumluluk, takım oyunu gibi bir çok faydası bulunduğunu vurgulayan Etkeser, katkıları nedeniyle Kültür ve Turizm Bakanlığına, Bursa Büyükşehir Belediyesine ve sponsor firmalara teşekkür etti.

ASSİTEJ Türkiye Başkanı Oya Kermani de festivalde çeyrek asrı geride bıraktıklarının altını çizerek, "Bu yıl da Türkiye'den ve yurt dışından nitelikli, sürdürülebilir tiyatro yapan grupları davet etmeye çalıştık. Umarım keyif alırsınız." dedi.

Konuşmaların ardından festivalin düzenlenmesinde sponsor olan şirketlerin temsilcilerine plaket verildi.

- 12 sahnede 30 gösteri yapılacak

Festivalde Türkiye'nin yanı sıra Brezilya, İran, Bulgaristan, İtalya, İspanya ve Hollanda'dan gelen toplam 17 ekip oyunlarını sahneleyecek. Toplam 12 sahnede, 30 gösterinin yapılacağı, festivalde 6 atölye ve bir de panel gerçekleştirilecek.

17 Kasım'da sona erecek festival kapsamında oyunlar, Tayyare Kültür Merkezi, Büyükşehir Belediyesi Oda Tiyatrosu, Merinos AKKM, Ahmet Vefik Paşa Devlet Tiyatrosu, Barış Manço Kültür Merkezi, Panorama 1326 Fetih Müzesi, ÇEK Sanat Görükle Kültür Merkezi, Gürsu Celal Bey Millet Bahçesi, Celal Sönmez Gündüzlü Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi, Zeki Müren Güzel Sanatlar Lisesi ve Mudanya Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Salonu'nda izleyiciyle buluşacak.