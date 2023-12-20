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        Bursa'da bir kadını "polisiz" diyerek 600 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da 66 yaşındaki kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandıran 2 şüpheli, Sakarya ve Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 13:02 Güncelleme: 20.12.2023 - 13:02
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        Bursa'da bir kadını "polisiz" diyerek 600 bin lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
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        Bursa'da 66 yaşındaki kadını, kendilerini polis olarak tanıtıp yaklaşık 600 bin liralık ziynet eşyası ve dövizini alarak dolandıran 2 şüpheli, Sakarya ve Şanlıurfa'da yakalandıktan sonra tutuklandı.

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi'nde ikamet eden F.K'nin, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişilerce "Adınız hırsızlık olayına karıştı." denilerek dolandırıldığı bilgisine ulaştı.

        Yapılan araştırmalarda F.K'nin, evinin kapısına gelen şüpheliye içinde 39 Cumhuriyet altını, 2 çeyrek altın, bir gram altın, bir bilezik ile 750 avro ve 1100 Bulgar levası bulunan poşeti teslim ettiği belirlendi.

        - Döviz ve altınları almak için İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle gelmiş

        Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, ziynet eşyası ve dövizleri alan kişinin A.S. olduğunu, Sakarya'da ikamet ettiğini ve İstanbul'dan Bursa'ya taksiyle geldiğini tespit etti.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen iznin ardından teknik takibe alınan A.S'nin, dolandırıcılığı, ikameti Şanlıurfa'da olan M.A.Y. ile yaptığı anlaşıldı.

        A.S. ve M.A.Y, Sakarya ve Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Bu kişilerin adreslerindeki aramalarda 7 cep telefonu, bir laptop, 11 sim kart ve bir hafıza kartı ele geçirildi.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne getirilen şüpheliler, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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