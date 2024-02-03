Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
Salon:TOFAŞ
Hakemler:Emin Moğulkoç, Tolga Edis, Burak Yılmaz
Bursaspor İnfo Yatırım: Young 11, Floyd 27, Ömer Utku Al 9, Michineau 7, Semih Erden 2, Brown 26, Mutaf 6, Mehmet Atalan, Metin Türen, Hamilton 6
Onvo Büyükçekmece Basketbol: Reed 30, Ray, Perez 16, Erdi Gülaslan 10, Leon Apaydın 6, Emircan Koşut 2, Thomas 10, Onar 2, Ata Kahraman, Bruinsma 5
1. Periyot: 22-15
Devre: 43-38
3. Periyot: 66-61
BURSA
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