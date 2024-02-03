Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP, yerel yönetimlerde çuvallamış, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçememiştir. Aziz milletimiz 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlere vurulan paslı zincirleri kırıp atmalı, bu kötü gidişata son vermeli ve Türkiye hızlanmalıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2024 - 14:52 Güncelleme: 03.02.2024 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        MHP Genel Sekreteri Büyükataman, Bursa'da konuştu:
        ABONE OL
        ABONE OL

        MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "CHP, yerel yönetimlerde çuvallamış, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçememiştir. Aziz milletimiz 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlere vurulan paslı zincirleri kırıp atmalı, bu kötü gidişata son vermeli ve Türkiye hızlanmalıdır." dedi.

        MHP Kadın Aile Çocuk ve Engelli Politikaları (KAÇEP) Başkanlığının Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlediği programda konuşan Büyükataman, Milliyetçi Hareket Partisi olarak Türk kadınının toplumdaki yerinin önemini ve hayatın her alanında kıymetini bilen bir anlayışla hareket ettiklerini bildirdi.

        Kadınların toplum ve siyaset hayatındaki rolüne önem verdiklerini belirten Büyükataman, "Kadınlarımız olmadan başarıya ulaşılamayacağını biliyoruz. Hiç şüphesiz ailemizi kuran, koruyan, Türk aile yapısını yaşatan ve gelecek nesillerin harcını sağlam karan, yarınlarımızı emanet edeceğimiz evlatlarımızı yetiştiren elleri öpülesi annelerimiz, kadınlarımızdır. Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin de söylediği gibi; Kadın annedir, vatandır, ülkedir, gelecektir, gelecek nesillerin teminatıdır." diye konuştu.

        Büyükataman, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kısa süre kaldığını hatırlatarak, 30 büyükşehir, 51 il, 922 ilçe, 386 belde olmak üzere toplam 1389 belediyenin gelecek 5 yıllık yol haritasının 31 Mart'ta millet iradesiyle belirleneceğini kaydetti.

        2024 yılının önemli siyasi dönüm noktalarından biri olan 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için adaylarının büyük çoğunluğunu açıklayıp işe koyulduklarını anlatan Büyükataman, şöyle konuştu:

        "Milliyetçi Hareket Partisi olarak önümüzdeki 100 yıla Türk mührünü vurmak için çalışmalarımıza hız verdik. Hem mevcut belediye sayımızı arttırmak hem de Cumhur İttifakı'nın başarısı için muazzam bir uyum içinde çalışmaya hazırız. Bildiğiniz üzere 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne bugünden itibaren 57 gün var. Önümüzdeki günlerde hepimize, özellikle de siz kıymetli hanımefendilere tarihi bir sorumluluk düşmektedir. İşte bu tarihi sorumluluğun bilinciyle cumhurun zaferi, Türk milletinin geleceği, ülkemizin istikrarı ve yerel yönetimlerde zilletin oluşturduğu garabetin son bulması için ayırmadan, ayrışmadan Türkiye ve Bursa canla başla çalışacağız."

        31 Mart 2019 tarihinden itibaren CHP yönetimine geçen belediyelerde vatandaşların hizmete hasret kaldığını belirten Büyükataman, "Siyasi ikballerinin peşinde koşan belediye başkanlarının elinde adeta mahvolmuştur. CHP, yerel yönetimlerde çuvallamış, sosyal medya belediyeciliğinden öteye geçememiştir. Aziz milletimiz 31 Mart seçimleriyle yerel yönetimlere vurulan paslı zincirleri kırıp atmalı, bu kötü gidişata son vermeli ve Türkiye hızlanmalıdır." ifadelerini kullandı.

        Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin önemine dikkati çeken Büyükataman, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Cumhur İttifakı 31 Mart'ta, milli haklarımızın müdafaası, Türkiye'ye karşı sahnelenen beşinci kol faaliyetlerini kırmak için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı, siyaset ve diplomasi denklemlerinin Türkiye olmadan kurulamayacağının gösterilmesinin yanında, bölgesel ve küresel planda oyun kurucu vasfımızın devamı için başarılı olmalıdır. Cumhur İttifakı ve Milliyetçi Hareket Partisi tüm teşkilatları ile bu kutlu göreve hazırdır ve mutlaka başaracaktır."

        AK Parti'den yeniden aday gösterilen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise insanların hayatlarına dokunmak için hizmet yaptıklarını belirterek, "Cumhur İttifakı, derdi vatan, devlet, bayrak ve millet olan kişilerin bir araya geldiği ittifaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya, MHP Bursa Milletvekili Fevzi Zırhlıoğlu, KAÇEP Başkanı Tuğba Şentürk Yılmaz, MHP İl Başkanı Muhammet Tekin, Yenişehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Belediye Başkan adayı Davut Aydın, Mustafakemalpaşa Belediye Başkan adayı Ahmet Beygirci ve diğer ilgililer katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Ali Koç: Haziran ayında yeni bir başkanımız olacak
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Boya ve parfüm fabrikasında yangın!
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        Icardi'ye yapılan penaltı mı?
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        The Crown'ın kıyafet ve aksesuarları açık artırmada
        Beşiktaş'tan iki bomba
        Beşiktaş'tan iki bomba
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        46 yıl gecikmeli Kızıl Meydan hatırası
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        İşte Fenerbahçe'nin 11'i
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        O kent -21'i gördü! Türkiye'nin en hızlı akan nehri buz tuttu!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Çiftçilerin eylemi Avrupa'da büyüyor
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        Dur ihtarına uymadı kaçtı! Polisle yaşadığı arbedede açılan ateşle öldü!
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        ABD'li finans devinden Karahan değerlendirmesi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        Gişede başarılı 10 müzisyen biyografisi
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        81 ilde 51 suçtan aranıyordu! Yakalandı
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        Emekliye ek zam farkı ödeme tarihi belli oldu
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        "Bütün kodumu Yeşilçam'dan aldım"
        Askerden dönen işçinin hakları
        Askerden dönen işçinin hakları
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Açılışa özel kampanya düzenleyen mağazada izdiham yaşandı
        Açılışa özel kampanya düzenleyen mağazada izdiham yaşandı
        Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
        Bursa'da, çeşitli suçlardan aranan 75 kişi yakalandı
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Bursa'dan karlı yolları aşıp ulaştıkla...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN BİRİNCİ YILI - Bursa'dan karlı yolları aşıp ulaştıkla...
        Sömestirde Uludağ´a tatilci akını; Milli Park Gişeleri´nden 15 günde 41 bin...
        Sömestirde Uludağ´a tatilci akını; Milli Park Gişeleri´nden 15 günde 41 bin...
        Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
        Uludağ sömestir tatilinde yüzde 100 doluluk oranına ulaştı
        DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN CİPTE SIKIŞTI
        DİREKSİYON BAŞINDA FENALAŞTI, KONTROLDEN ÇIKIP TAKLA ATAN CİPTE SIKIŞTI