Bursa'da "Kozmetik ve Güzellik Fuarı" 9 Şubat'ta başlayacak

Bursa'da bu yıl 4'üncüsü yapılacak BUCOS Kozmetik ve Güzellik Fuarı (BUCOS 2024), 9-11 Şubat'ta gerçekleştirilecek.

Network Fuarcılıktan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde (AKKM), Bursa Büyükşehir Belediyesi, Bursa Kuaförler Odası, Bursa Berberler Odası ve BESDER Bursa Estetik Sektörü Çalışanları Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilecek BUCOS 4. Kozmetik ve Güzellik Fuarı, kozmetik ve güzellik sektörünün temsilcilerini Bursa'da buluşturacak.

İstanbul, İzmir, Ankara, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden 50 firmanın stant açacağı fuarda, eğitim ve workshop sunumları yapılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Network Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Eker, kozmetik ve güzellik sektörünün her geçen gün büyüdüğünü ifade etti.

Kozmetik ve güzellik sektörüne yönelik ürün ve hizmet arz eden kozmetik, makyaj, medikal ürün ve cihaz, cilt ve saç bakım, kuaför ve berber ürün firmaları ile güzellik akademilerinin kendilerini tanıtmak istediğini aktaran Eker, "BUCOS 4. Kozmetik ve Güzellik Fuarını da bu yaklaşımla gerçekleştiriyoruz. Güzellik uzmanlarını, estetisyenleri, kuaför ve berberleri, doktorları, dermatologları, eczacıları, diyetisyenleri ve sektöre ilgi duyan halkımızı da fuara ziyaretçi olarak bekliyoruz." ifadelerin kullandı.

Üç gün sürecek fuar, 10.00-20.00 saatlerinde ziyaret edilebilecek.