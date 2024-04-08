Bursa'da iş merkezinin çatısında çıkan yangın söndürüldü

İhbar üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 Acil Sağlık ve polis sevk edildi.

Barış Mahallesi İzmir Yolu Caddesi'nde özel eğitim kurumunun bulunduğu iş merkezinin çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.