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        Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi

        Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 23:46 Güncelleme: 08.04.2024 - 23:46
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        Bursa'da yangın çıkan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi
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        Bursa'da otoyolda seyreden yolcu otobüsünde yangın çıktı.

        İstanbul-İzmir otoyolunda Kocaeli'den Bergama'ya hareket eden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 yolcu otobüsü, Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Kısa sürede alevler tüm otobüsü sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını sırada sürede söndürdü.

        Yangının ardından 39 yolcu kısa sürede tahliye edildi. Dumanlardan etkilenen 3 yolcuya, 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti.

        Otobüs kullanılamaz hale gelirken yol trafiğe kapandı.

        Otobüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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