Bursa'da otobüs yangını nedeniyle kapanan İstanbul-İzmir Otoyolu ulaşıma açıldı

Kocaeli'den Bergama'ya giden Mürsel Duran yönetimindeki 41 ACR 055 plakalı yolcu otobüsü, İstanbul-İzmir Otoyolu Orhangazi Tüneli girişinde henüz belirlenemeyen nedenle alev almıştı. Kısa sürede tüm otobüsü saran yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü.

Yol, otobüsün kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından tek şeritten kontrollü olarak araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.