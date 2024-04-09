Bursa'da tekne battı
Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde BUDO iskelesinin yanındaki tekne battı.
BUDO İskelesi'nin yan tarafında bulunan tekne, henüz bilinmeyen nedenle su almaya başladı.
Tekne, bir kısmı üstte kalacak şekilde battı.
Durumun bildirilmesi üzerine Sahil Güvenlik ekipleri bölgeye geldi.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.
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