Vanspor FK, Bursaspor maçının 22. dakikasında sahadan çekildi

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un ardından 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

Van temsilcisi, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.