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        Vanspor FK, Bursaspor maçının 22. dakikasında sahadan çekildi

        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 16:05 Güncelleme: 04.05.2024 - 16:05
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        Vanspor FK, Bursaspor maçının 22. dakikasında sahadan çekildi
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        TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta normal sezonun son haftasında Bursaspor ile AcnTurk Sigorta Vanspor FK arasında oynanan müsabaka, 22. dakikada Van temsilcisinin sahadan çekilmesiyle tamamlanamadı.

        Grupta 80 puanlı lider Esenler Erokspor'un ardından 78 puanla 2. sırada yer alan Vanspor FK, 38. hafta mücadelesinde bir alt lige düşmesi daha önce kesinleşen Bursaspor'a konuk oldu.

        Van temsilcisi, Esenler Erokspor'u konuk eden Serik Belediyespor'un sahaya 19 yaş altı takımıyla çıkmasını protesto etmek için Bursaspor maçının ilk dakikasında santranın yakınında hareketsiz kaldı.

        Bu sırada yeşil beyazlı ev sahibi ekip, aralarında top çevirdi.

        Daha sonra her iki takım da mücadeleye başladı.

        Vanspor FK futbolcuları, 0-0 devam eden maçın 22. dakikasında teknik heyetin yönlendirmesiyle sahadan çekildi. Daha sonra her iki takımın oyuncuları, soyunma odasına gitti.

        Grupta normal sezonu ilk sırada tamamlayacak ekip, direkt Trendyol 1. Lig'e yükselecek. İkinci sırada yer alacak takım ise play-off etabını birinci tamamlayacak ekiple finalde bir üst lige çıkma mücadelesi verecek.

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