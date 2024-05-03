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        İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 23:27 Güncelleme: 03.05.2024 - 23:27
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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        İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        Edinilen bilgiye göre Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

        Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu.

        Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.

        Feci kazada Kadir Kahraman (69), Ayfer Kahraman (56) ve Murat Alak (47) hayatını kaybetti, Mehmet Porsuk, Nizamettin E. (37) ve Ercan S. (50) yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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