İstanbul-İzmir Otoyolu'ndaki kazada 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında 3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Mehmet Porsuk idaresindeki 34 HKV 202 plakalı otomobil, Koru Deresi viyadüğünde kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

Otoyolda seyir halindeki 34 EEH 705 ve 35 MOK 91plakalı araç sürücüleri ve yanlarındaki kişiler, bariyerlere çarpan araç sürücüsüne yardım etmek için durdu.

Bu sırada, Ercan S. idaresindeki 34 BIL 275 plakalı araç, kaza yapan araç ile yardım için duran park halindeki iki araca ve yayalara çarptı.