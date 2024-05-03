Türkiye şampiyonu güreşçi memleketi Karacabey'de törenle karşılandı

Konya'da yapılan minder güreşlerinde 23 yaş altı grubunda ve 70 kilo kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Yasin Yeşil için memleketi Bursa'nın Karacabey ilçesine bağlı kırsal Keşlik Mahallesi'nde karşılama töreni düzenlendi.

Mahalleye gelişinde meşalelerle karşılanan Yeşil için dualar edildikten sonra kurban kesildi, davul zurna eşliğinde kutlama yapıldı.

Tebrikleri kabul eden Yeşil’e Mahalle Muhtarı Hasan Hüseyin Durak, altın hediye ederek, “Keşlik halkı olarak seninle gurur duyuyoruz. Göğsümüzü kabarttın.” dedi.