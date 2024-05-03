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        Harmancık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

        Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 12:34 Güncelleme: 03.05.2024 - 12:34
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        Harmancık'ta "Orman Benim" etkinliği düzenlendi
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        Bursa'nın Harmancık ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığınca ülke genelinde orman yangınlarının önlenmesi için düzenlenen "Orman Benim" etkinliği gerçekleştirildi.

        Harmancık Orman İşletme Şefliğince Karaca Göleti'nin çevresindeki ormanlık alanda düzenlenen etkinlikte, Orman İşletme Şefi Leyla Koca, çöp poşeti ve eldiven dağıtarak, kampanya hakkında bilgi verdi.

        Yangına yol açabilecek atıkları toplayan katılımcılara semaverde çay ve kek ikram edildi.

        Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, ormanın güzelliklerini doyasıya yaşamak, bu güzellikleri gelecek nesillere aktarmak için düzenlenen kampanya için İşletme Şefliğine ve katılan herkese teşekkür etti.

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