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        Mudanya'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 09:35 Güncelleme: 03.05.2024 - 09:37
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        Mudanya'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.

        Araçta bulunan A.B.S. ile B.E'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, B.E'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

        Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada ise 8,26 gram uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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