Mudanya'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bursa'nın Mudanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucuyla yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Mudanya Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Atatürk Caddesi'nde bir otomobili durdurdu.
Araçta bulunan A.B.S. ile B.E'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, B.E'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.
Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada ise 8,26 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
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