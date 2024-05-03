Mudanya'da durdurulan otomobilde uyuşturucu ele geçirildi

Zanlıların üzerlerinde yapılan aramada ise 8,26 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Araçta bulunan A.B.S. ile B.E'nin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulamasında, B.E'nin çok sayıda suç kaydının olduğu ve 3 ayrı suçtan arandığı tespit edildi.

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