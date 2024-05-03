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        Anne- babası ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip bıçakla rehin aldı; 1 saatte ikna edildi

        BURSA'da Uğurcan K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 04:15 Güncelleme: 03.05.2024 - 04:20
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        Anne- babası ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip bıçakla rehin aldı; 1 saatte ikna edildi
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        BURSA'da Uğurcan K. (28), tartışma sonrası babası ile annesi ve 2 kız kardeşini odaya kilitleyip, bıçakla rehin aldı. Aile, komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edilirken, o sırada balkona çıkan Uğurcan K., babasının üzerine cam şişe fırlattı. Polisin çabasıyla 1 saatte ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı bırakarak teslim oldu.

        Olay, saat 01.00 sıralarında Güneştepe Mahallesi 3'üncü Hasanağa Sokak'taki 3 katlı apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Eve gelen Uğurcan K. ile ailesi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Bu sırada Uğurcan K., mutfaktan aldığı bıçakla babası ile annesi ve 2 kız kardeşini evin odasına kilitleyerek rehin aldı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile bireyleri itfaiye ekipleri tarafından odanın penceresinden tahliye edildi. Daha sonra evin penceresine çıkan Uğurcan K., elindeki cam şişeyi tahliye edilen babasının üzerine fırlattı. Polis ekiplerince yaklaşık 1 saatte ikna edilen şüpheli, elindeki bıçağı da bırakarak teslim oldu.

        Gözaltına alınan Uğurcan K., polis merkezine götürüldü. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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