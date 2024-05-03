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        İflas eden mobilya firmasının önüne TIR'larla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 03:26 Güncelleme: 03.05.2024 - 03:30
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        İflas eden mobilya firmasının önüne TIR'larla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde iflas eden bir mobilya firmasının önüne gelen, alacaklı tedarikçiler ile çalışanlardan oluşan yaklaşık 300 kişi, mağazada bulunan eşyaları yağmalamak istedi. Polis, eşyaların yüklendiği TIR'ları durdurup, yağma olayını gerçekleştirmek isteyen kişilere engel olurken, Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Bursa- Ankara karayolu, İnegöl girişinde faaliyette bulunan bir koltuk firması henüz bilinmeyen nedenle iflas etti. Firmanın iflas ettiği bilgisine ulaşan yaklaşık 300 kişilik alacaklı olan tedarikçiler ile çalışanlar, saat 22.00 sıralarında firmanın mağaza ve depo bölümünün önüne gitti. Daha sonra buraya gelen alacaklılar, mağaza ve depoda bulunan eşyaları firmanın önüne park ettikleri TIR'lara yüklemeye başladı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri, mağazadaki eşyaları yağmalamak isteyen kişileri engelleyip, TIR'ları durdurdu. Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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