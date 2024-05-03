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        Tek koluyla yüzen Muhammed Ali ilk madalyalarını kazandı

        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk turnuvada 3 birincilik ve bir ikincilik kazanarak kariyerindeki ödül yolculuğuna hızlı başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 11:47 Güncelleme: 03.05.2024 - 11:47
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        Tek koluyla yüzen Muhammed Ali ilk madalyalarını kazandı
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        MUSTAFA YILMAZ - Bursa'da doğuştan bacakları ve sol kolunun dirseğinden aşağısı olmayan 9 yaşındaki para yüzücü Muhammed Ali Biçer, katıldığı ilk turnuvada 3 birincilik ve bir ikincilik kazanarak kariyerindeki ödül yolculuğuna hızlı başladı.

        Annesi Gülay Biçer'in doktorunun tavsiyesi ve kadın spor merkezindeki eğitmenin yönlendirmesiyle 3 yaşında yüzmeye başlayan Muhammed Ali, yaklaşık 5 yıldır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yıldırım Belediyesine bağlı Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi'nde çalışmalarını sürdürüyor.

        Tek koluyla evde ve okulda her işini kendisi gören, havuza girerken de hazırlıklarını yardım almadan yapan Muhammed Ali, bir yıldır antrenörü Erkan Altay gözetiminde haftanın 6 günü yüzme antrenman yapıyor.

        Okulu ve spor yaşantısında en büyük desteği annesi, babası ve ağabeyinden gören Muhammed Ali, antrenörüyle, en sevdiği animasyon filmdeki bir sahnede gördüğü Kungfu hareketini selamlaşma ritüeline dönüştürdü.

        Şehit Polis Bülent Aslan İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Muhammed Ali, Eskişehir'de düzenlenen Para Yüzme ve Deaf (İşitme Engelliler) Yüzme Bölge Şampiyonası'nda, S-5 derecesinde (engel sınıflandırması) katıldığı 5 kategorinin 3'ünde birinci, birinde ise ikinci oldu.

        Muhammed Ali bu sonuçla 29 Temmuz'da Trabzon'da yapılması planlanan Para Yüzme ve Deaf Yüzme Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası için davet aldı.

        Yıldırım Belediyespor Kulübü sporcusu Muhammed Ali Biçer, AA muhabirine, katıldığı ilk turnuvada madalyalar kazanmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

        Bebekken omurgasının deforme olmaması için yüzmeye başladığını belirten Muhammed Ali, "6. yılımda turnuvaya katıldım. Çok güzel geçti. Açıkçası sonuçtan emin değildim ama çok şükür 3 altın, bir gümüş madalya aldım ve Trabzon'daki yarışa hak kazandım." diye konuştu.

        Muhammed Ali, antrenörlerinin kendisinin gelişimi için büyük emek harcadığını bildirdi.

        Antrenmanlarının çok iyi geçtiğini anlatan Muhammed Ali, "Önce Türkiye, sonra Avrupa ve dünya şampiyonaları, ardından da olimpiyatlara katılıp Türk bayrağını buralarda dalgalandırmak istiyorum." dedi.

        - "Dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi adını geleceğe altın harflerle yazdıracak"

        Anne Gülay Biçer de oğlunun elde ettiği derecelerden gurur duyduğunu vurguladı.

        Tohum ekip ağacın meyve vermesini bekler gibi bir süreç yaşadıklarını dile getiren Biçer, şöyle devam etti:

        "O meyveyi aldığımızı gördük. O yarışı kazandığını görünce geleceğe dair daha güzel sonuçlar alacağını gördük. Dedesi bizi çok desteklerdi, 2 yıl önce kalp krizinden vefat etti. Muhammed Ali'nin madalya almasını görmeyi çok isterdi. Yarışmadan gelince hemen dedemizin mezarına gittik. Bütün madalyalarını orada bırakmak istedi, sadece birini bırakması için ikna ettik."

        Antrenör Erkan Altay, Muhammed Ali'nin performansından çok memnun olduklarını anlattı.

        Yarışma heyecanı nedeniyle onun, Eskişehir'deki turnuvada istedikleri süreleri yapamadığını söyleyen Altay, "İlerleyen süreçte inşallah milli takım barajını da geçeceğini, onu milli takımda göreceğimizi düşünüyorum. Muhammed Ali şu an S-5 kategorisinde yarışıyor. Çok hırslı, kaybetmeye tahammülü yok. Kendi yaşıtları arasında bu özelliğiyle öne çıkıyor." ifadesini kullandı.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ise zaman zaman ziyaret ettiği Muhammed Ali'nin hayata tutunmak için başladığı yüzmede çok ciddi başarılar elde eden bir sporcu haline geldiğini belirtti.

        Onun başarılarının kendilerini mutlu ettiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:

        "Muhammed Ali, geleceği parlak, Yıldırım'ın parlayan yıldızı olacak bir evladımız. Geleceğin yıldızlarını yetiştiriyoruz. Tesisimiz Naim Süleymanoğlu'nun adını taşıyor. Burada onun ismini yaşatacak nice sporcular yetişecek. Muhammed Ali Biçer yavrumuz da tıpkı dünyaca ünlü boksör Muhammed Ali gibi adını geleceğe altın harflerle yazdıracak."

        Yıldırım Belediyesine ait tesislerde 2020 yılından bu yana 1636 özel gereksinimli birey ve ailesine eğitim ve spor hizmeti verildiğini, şu anda 75 çocuğun eğitim almaya devam ettiğini belirten Yılmaz, 4 bin 235 lisanslı sporcudan 880'inin bu yıl aktif olarak müsabakalara katıldığını sözlerine ekledi.

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