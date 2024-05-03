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        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden ABD üniversitelerindeki Gazze eylemlerine destek

        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, ABD'de bazı üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere destek için çadır nöbetine devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:09 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:09
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        Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden ABD üniversitelerindeki Gazze eylemlerine destek
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        Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, ABD'de bazı üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere destek için çadır nöbetine devam ediyor.

        Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan, döviz ve pankartlar taşıyan öğrenciler, cuma namazının ardından Görükle Yerleşkesi'ndeki meydanda toplandı.

        Çadır nöbetinin 4'üncü gününde öğrenciler adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Tahir Akkaya, ABD'de 25 üniversitede öğrencilerin üniversite yönetimlerine İsrail'le ilişkilerini sonlandırma çağrısı yaptığını, kendilerinin de bu "vicdan intifadasına" destek vermek için toplandıklarını söyledi.

        Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamların 200 günü aşkın süredir devam ettiğini anımsatan Akkaya, "Bugün 'Dünya, şanlı Filistin direnişini destekleyenler ve siyonist katillerin yanında yer alanlardan oluşuyor' desek yeridir. Çünkü zulmün olduğu yerde tarafsız kalmak ve susmak da zalimden taraf olmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

        Avrupa ve ABD'deki İsrail karşıtı gösterilerin önemine dikkati çeken Akkaya, eylemcilerin Batı halklarının yöneticilerinin insan hakları söylemlerindeki ikiyüzlülüklerini suratlarına vurması ve İsrail'e verilen desteğin geri çekilmesi yönündeki taleplerinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

        ABD'nin İsrail'in hamiliğini yapan en büyük devlet olduğunu kaydeden Akkaya, "Bugünlerde katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrencilerin eylemleriyle sallanıyor." dedi.

        Bu ülkede bedel ödemeyi göze alarak eylemliliklerini sürdüren onurlu öğrencilerin yanlarında olduklarını ifade eden Akkaya, eylemlerin ABD'nin yanı sıra İsrail yönetimini de tedirgin ettiğini anlattı.

        Akkaya, "Katil Netanyahu'yu tutuşturan bu eylemlerin tüm dünyaya ilham olmasını istiyor ve kampüslerin siyonizmin değil direnişçilerin, Filistin destekçilerinin rengine boyanması çağrısında bulunuyoruz. Türkiye'deki üniversitelerdeki sessizliğin kırılmasına da vesile olmasını diliyoruz." diye konuştu.

        Öğrencilerden Murat Akcan ise aynı bildirinin İngilizce metnini okudu.

        BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da Müslümanların izzetini omuzlarına alan bir avuç Gazzelinin canları pahasına mücadele verdiğini belirtti.

        Zaferin inananların olacağını ifade eden Yılmaz, "Elbette zulümle abat olunmayacaktır. Bu zulmün de elbet sonu gelecektir. Beklediğimiz şafak, inşallah çok gecikmeden Müslümanlar lehine kendini göstermiş olacaktır. Allah yar ve yardımcımız olsun, Müslümanları muzaffer kılsın. Müslümanların zaferi, dünyanın zaferi olacaktır ve umut, yalnızca Müslümanlardadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Etkinliğe, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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