Bursa Uludağ Üniversitesi öğrencilerinden ABD üniversitelerindeki Gazze eylemlerine destek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) öğrencileri, ABD'de bazı üniversitelerdeki Filistin'e destek gösterilerine katılan öğrencilere destek için çadır nöbetine devam ediyor.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan, döviz ve pankartlar taşıyan öğrenciler, cuma namazının ardından Görükle Yerleşkesi'ndeki meydanda toplandı.

Çadır nöbetinin 4'üncü gününde öğrenciler adına hazırlanan basın bildirisini okuyan Tahir Akkaya, ABD'de 25 üniversitede öğrencilerin üniversite yönetimlerine İsrail'le ilişkilerini sonlandırma çağrısı yaptığını, kendilerinin de bu "vicdan intifadasına" destek vermek için toplandıklarını söyledi.

Gazze halkının maruz kaldığı vahşet ve katliamların 200 günü aşkın süredir devam ettiğini anımsatan Akkaya, "Bugün 'Dünya, şanlı Filistin direnişini destekleyenler ve siyonist katillerin yanında yer alanlardan oluşuyor' desek yeridir. Çünkü zulmün olduğu yerde tarafsız kalmak ve susmak da zalimden taraf olmak anlamına gelir." ifadesini kullandı.

Avrupa ve ABD'deki İsrail karşıtı gösterilerin önemine dikkati çeken Akkaya, eylemcilerin Batı halklarının yöneticilerinin insan hakları söylemlerindeki ikiyüzlülüklerini suratlarına vurması ve İsrail'e verilen desteğin geri çekilmesi yönündeki taleplerinin çok kıymetli olduğunu dile getirdi.