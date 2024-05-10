Karacabey'de minibüs ile tırın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İlk müdahalenin ardından Karacabey Devlet Hastanesi ve Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar Hüseyin K. (56), Rüveyda Ö. (59) ve Kadriye D'nin (56) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Minibüsteki 3 yolcunun yaralandığı kaza yerine ihbar üzerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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