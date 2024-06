"62. Uluslararası Bursa Festivali" 5 Temmuz'da başlayacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi adına Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından bu yıl 62'ncisi düzenlenen Uluslararası Bursa Festivali, 5-31 Temmuz'da ünlü sanatçıların katılımıyla gerçekleştirilecek.

Merinos Parkı'nda 5 Temmuz'da, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın Siudy Garrido Flamenko Topluluğu ile vereceği konserle başlayacak festivalde, aynı sahnede 17 Temmuz'da Feride Hilal Akın, 22 Temmuz'da Bülent Ortaçgil ile Jehan Barbur, Dilek Türkan, Zuhal Olcay ve Ceylan Ertem tarafından "Kadın Sesi Değmiş Şarkılar", 24 Temmuz'da İBB Kent Orkestrasınca "Unutulmaz Aranjmanlar ve Türkçe 90'lar" konseri verilecek. Aynı sahnede, 27 Temmuz'da Köfn, 28 Temmuz'da Aziza Mustafa Zadeh, 31 Temmuz'da Büyük Ev Ablukada sahne alacak.

Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu'nda 14 Temmuz'da Şevval Sam ve Pera Filarmoni Orkestrası "Aşkı Bulacaksın", 16 Temmuz'da Fatih Erkoç ve Kerem Görsev Trio "Jazz Project", 18 Temmuz'da Ahmet Özhan, 20 Temmuz'da Dedublüman, 21 Temmuz'da Nükhet Duru ve Pow Trio feat Cenk Erdoğan "Nünü Caz Söylüyor", 23 Temmuz'da Celtic Legends, 25 Temmuz'da Bekir Ünlüataer "Zeki Müren Eserleri", 26 Temmuz'da Ceza, Mercan Dede ve Hayko Cepkin "Best of Genres", 29 Temmuz'da Emel Mathlouthi, 30 Temmuz'da Burçin Büle, Güvenç Dağüstün ve Zuhal Olcay "Şair Şarkıları" konserlerine yer verilecek.

Balat Ormanı Ormandaki Kulübe'de 18 Temmuz'da Anna Maria Jopek feat Piotr Wojtasik Quintet, 22 Temmuz'da No Land ve 30 Temmuz'da Şenay Lambaoğlu, sahneye çıkacak.

Kültür ve sanatla zenginleşen şehirlerin yaşanabilir ve anlamlı olduğunu belirten Bozbey, "Biz istiyoruz ki Bursa'nın her ilçesi, mahallesi, sokağı kültür ve sanat etkinlikleriyle dolup taşsın, canlansın ve şenlensin, her yaştan, her kesimden yurttaşımız sanat faaliyetlerine ulaşsın. Bu bilinçle dünyanın kültür ve sanat takvimine giren etkinlikler düzenleyerek, kente değer katmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Bursa'da sanat coşkusunu yaşatan en önemli etkinliğin Uluslararası Bursa Festivali olduğunu anlatan Bozbey, şunları kaydetti: