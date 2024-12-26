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        Bursa'da 5 aracın lastiğini keserken kendisini de yaraladı

        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiklerini kesen bir kişi, lastiklere zarar verirken kendisine de yaraladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 01:35 Güncelleme: 26.12.2024 - 01:40
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        Bursa'da 5 aracın lastiğini keserken kendisini de yaraladı
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        BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiklerini kesen bir kişi, lastiklere zarar verirken kendisine de yaraladı. Kaçan, şüpheli aranıyor.

        Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. İlk olarak Turgutalp Mahallesi Neşe Sokak’ta bulunan dört aracın lastiklerini kesen şüpheli, olay esnada kendisini de yaraladı. Ardından olay yerinden kaçan şüpheli, yaklaşık 500 metre mesafedeki Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak’ta park halindeki bir aracın lastiklerini daha kesti. Lastikleri keserken kanı lastiklere de bulaşan şüphelinin durumu, çevredekilerin dikkatini çekti. Araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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