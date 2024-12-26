Bursa'da 5 aracın lastiğini keserken kendisini de yaraladı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiklerini kesen bir kişi, lastiklere zarar verirken kendisine de yaraladı.
BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki 5 aracın lastiklerini kesen bir kişi, lastiklere zarar verirken kendisine de yaraladı. Kaçan, şüpheli aranıyor.
Olay, saat 00.00 sıralarında İnegöl ilçesinde meydana geldi. İlk olarak Turgutalp Mahallesi Neşe Sokak’ta bulunan dört aracın lastiklerini kesen şüpheli, olay esnada kendisini de yaraladı. Ardından olay yerinden kaçan şüpheli, yaklaşık 500 metre mesafedeki Kemalpaşa Mahallesi Efsane Sokak’ta park halindeki bir aracın lastiklerini daha kesti. Lastikleri keserken kanı lastiklere de bulaşan şüphelinin durumu, çevredekilerin dikkatini çekti. Araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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