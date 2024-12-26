Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

İmalathanede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

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