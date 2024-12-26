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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.12.2024 - 10:21 Güncelleme: 26.12.2024 - 10:21
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        Bursa'da mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi 1. Köprülü Sokak'taki mobilya imalathanesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Dumandan etkilenen 1 kişi, sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

        İmalathanede hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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