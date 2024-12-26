Bursa'da kanundaki değişiklik sonrası ruhsatsız silah taşıyan 19 şüpheli tutuklandı
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, ceza alt sınırı 2 yıla çıkarıldığından, bu suçlardan hüküm giyen kişiler için, adli para cezasına çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi seçenekler sınırlandırıldı.
6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle, ceza alt sınırı 2 yıla çıkarıldığından, bu suçlardan hüküm giyen kişiler için, adli para cezasına çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi seçenekler sınırlandırıldı. Bursa'da, 10 günde yapılan denetimlerde, ruhsatsız silahla yakalanan 19 şüpheli tutuklandı.
Türk Ceza Kanunu 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'da yapılan değişikliğin, 30 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından, ruhsatsız silahla yakalanan şüpheliler cezaevine konuluyor. Kanunda yapılan değişiklikle, 1 yıldan 3 yıla kadar olan hapis cezası, 2 yıldan 4 yıla kadar çıkarıldı. 2 yıl veya daha az süreli hapis cezaları için, hükmün açıklanmasının geri bırakılması ve denetimli serbestlik uygulanabilirken; yeni düzenlemeyle, ruhsatsız silah bulundurma ve taşıma suçlarının ceza alt sınırı 2 yıla çıkarıldığından, bu suçlardan hüküm giyen kişiler için, adli para cezasına çevirme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması gibi seçenekler sınırlandırıldı.
Kanunda yapılan değişikliğin ardından denetimlerini sıklaştıran Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 günde 19 ruhsatsız silah ele geçirirken, daha önce adli para cezasıyla serbest bırakılan şüphelilerin artık tutuklandığına dikkat çekildi. Emniyet yetkilileri, bu kapsamda, Bursa’da son 10 günde ruhsatsız silahla yakalanan 19 şüphelinin tamamının tutuklandığını açıkladı. Ekipler, yılbaşı öncesinde mekanlarda ve yollarda da denetimlerin sıklaştırılacağını belirtti.
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