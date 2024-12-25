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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 17:34 Güncelleme: 25.12.2024 - 17:40
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        BURSA'nın Karacabey ilçesinde, uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Mahalle’de şüpheli olduğunu değerlendirdikleri otomobili takibe aldı. Durdurulan araçta 18 gram metamfetamin, 47 uyuşturucu hap, 12 gram virgina tütün, 1 uyuşturucu içiminde kullanılan pipe ve 3 bin 515 TL ele geçirildi. Araçtaki H.G.Ö. (21) ve G.Ç. (26) isimli 2 kadın ile A.B. (26) ve S.K. (24) adlı şüpheliler gözaltına alındı. H.G.Ö., A.B. ve S.K., 'Uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak veya bulundurmak' suçundan ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Ç. ise 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanıp, Yenişehir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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