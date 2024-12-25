Karacabey'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 1 zanlı tutuklandı

Gözaltına alınan şüpheliler 3'ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, G.Ç. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti" suçundan tutuklandı.

Durdurulan araçta yapılan aramalarda 18 gram sentetik uyuşturucu madde, 47 sentetik uyuşturucu hap, 12 gram tütün ve 3 bin 515 lira ele geçirildi.

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