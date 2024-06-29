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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı güven tazeledi

        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) Olağan Genel Kurulu'nda Nuri Kolaylı yeniden başkanlığa seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2024 - 12:36 Güncelleme: 29.06.2024 - 12:36
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        Bursa Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nuri Kolaylı güven tazeledi
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        Bursa Gazeteciler Cemiyetinin (BGC) Olağan Genel Kurulu'nda Nuri Kolaylı yeniden başkanlığa seçildi.

        Basın Kültür Sarayı'ndaki Nilüfer Sahnesi'nde yapılan genel kurulda tek listeyle gidilen seçimde Kolaylı, güven tazeledi.

        Yeni yönetim kurulu Erdinç Aksoy, Ahmet Emin Yılmaz, Ahmet Akhan, Barış Yankı İçöz, Bülent Sezgin, Ersin Yıldıran, Eyüp Turan, Fuat Kars, Hakan Işıkkent, Hasiye Yiğitbay, İbrahim Öge, İhsan Altıkardeş, Kenan Kibar, Musa Öztürk, Okan Tuna, Orhan Güney, Tevfik Fikret Sönmez, Burhan Kaya, Enhar Güneş, Hurşit Topal, Necat Kırbulut, Rıdvan Tümenoğlu ve Ruhi Berber'den oluştu.

        Yönetim kurulunda yapılan görev bölümünde ise BGC Başkan Vekilliğine Ahmet Emin Yılmaz, Başkan Yardımcılıklarına Erdinç Aksoy, Fuat Kars ve İhsan Altıkardeş, Genel Saymanlığa Tevfik Fikret Sönmez seçildi.

        - Kolaylı'dan önceki dönem yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür

        Genel kurul üyelerine hitap eden BGC Başkanı Nuri Kolaylı, 2021-2024 döneminde görev yapan BGC yönetim ve denetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

        Kolaylı, 3 yıllık süreçte dayanışma ve uyum içinde çalışma sergilendiğini belirterek, "Hiçbir ücret veya hakkı huzur almadan, kişisel çıkar gözetmeksizin mesleğimiz ve meslektaşlarımız için benimle gönüllü çalışan arkadaşlarımla dostluğumuzun ve birlikteliğimizin ömür boyu süreceğine inanıyorum." dedi.

        Yasa çağrısını yineleyen Kolaylı, "Mesleğimize saygınlığını yeniden kazandırabilmemiz için gazetecilik mesleğini ve bu mesleği kimlerin yapabileceğini düzenleyen 'Basın Meslek Yasası', yazılı basının yanı sıra görsel, işitsel ve elektronik medyayı da kapsayacak şekilde günümüz koşullarına uygun olarak mutlaka çıkarılmalıdır. Böyle bir düzenleme fikir özgürlüğünü kısıtlayıcı değil tam tersine haber alma özgürlüğünü gerçek anlamda hayata geçirmeyi sağlayıcı nitelikte olmalıdır." ifadesini kullandı.

        Kolaylı, ayrıca Basın İş Kanunu'nun yeniden ele alınarak elektronik medyayı da kapsayacak şekilde düzenlenmesinin önemine işaret etti.

        Bu kapsamda istihdam sağlayan, gerçek anlamda habercilik yapan ve kurumsallaşan gazete, radyo, televizyon ve internet haber sitelerinin desteklenmesi, bu kurumlarda habercilik yapan meslektaşlarının gazeteci sayılması gerektiğini kaydeden Kolaylı, "Kanun, yıpranma hakkından yıllık izinlere, tazminat hakkından fazla mesaiye kadar geniş bir yelpazede ele alınarak meslektaşlarımız lehine güncellenmelidir." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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