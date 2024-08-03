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        Bursa'da yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı

        Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2024 - 18:06 Güncelleme: 03.08.2024 - 18:12
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        Bursa'da yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı
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        Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.

        Kentte bir at arabasına koşulan atın yaralı ve bitkin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.

        Polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle at sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı.

        Tedavisi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesinin geçici hayvan bakımevine teslim edilen at sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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