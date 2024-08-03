Bursa'da yaralı halde arabaya koşulan at koruma altına alındı
Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.
Bursa'da yaralı ve bitkin halde arabaya koşulan at, hayvan bakım evine alındı.
Kentte bir at arabasına koşulan atın yaralı ve bitkin olduğunu gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.
Polis ekipleri, Nilüfer Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Nilüfer Belediyesi iş birliğiyle at sahibine ulaşarak hayvanı koruma altına aldı.
Tedavisi yapılmak üzere Osmangazi Belediyesinin geçici hayvan bakımevine teslim edilen at sahibiyle ilgili de yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
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