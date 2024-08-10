TUBİTAK 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği Uludağ'da devam ediyor

TUBİTAK 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği'nde Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı ve Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever gökyüzü meraklılarıyla buluştu.

Bursa Uludağ'da düzenlenen ve 11 Ağustos'a kadar sürecek TÜBİTAK'ın 26. Gökyüzü Gözlem Etkinliği ikinci gününde de etkinliklerle devam etti.

Gökyüzü meraklılarıyla bir araya gelen Alper Gezeravcı, kendi alanlarında önemli işlere imza attıklarını söyledi.

Uzaydaki deneyimlerini ve yapılan işleri anlatan Gezeravcı, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti olarak, Birleşmiş Milletlerde kayıtlı 193 ülkenin içerisinde bu görevi gerçekleştirerek kendi insanını uzaya gönderebilen ve uzayda bilimsel araştırma yapabilen 22'nci ülke olduk. Yadsınacak bir istatistik değil. Bizden önceki 21 ülkenin yaptığının aynısını yaparak yine de aynı şeyleri öğrenebildik. Biz bu ülkenin parlak zekalı bilim insanları sayesinde alanında özgün, ilk defa uzay tarihçesinde haddinden fazla dikkat çeken deneyleri gerçekleştirme imkanı bulduk. Bu noktada bilim insanlarımıza müteşekkirim. Bugün dünyada 8.5 milyar insan var. Bu insanlar her gün dışarıda milyarca adım atmasına rağmen, bir anne babanın hayatındaki en değerli adım, evladının attığı ilk adımdır. Bu da Türk evladının uzayda attığı ilk adımdır."