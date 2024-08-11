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        Bursa'da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 06:25 Güncelleme: 11.08.2024 - 06:25
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        Bursa'da hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesinde hediyelik eşya mağazasında çıkan yangın söndürüldü.

        Esenevler Mahallesi Ankara Yolu Caddesi'ndeki hediyelik ev eşyası satılan mağazada yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yangın, yaklaşık yarım saatlik müdahalenin ardından söndürüldü.

        Kundaklama iddiası üzerinde durulan yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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