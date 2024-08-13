Bursa'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan firari cinayet hükümlüsü, cezaevine teslim edildi.
Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan firari cinayet hükümlüsü, cezaevine teslim edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Sorulara çelişkili cevaplar verdiği için polis merkezine götürülen kişinin, kardeşine ait kimliği kullandığı belirlendi.
"Kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firarinin, Muğla'da cezaevinden hastaneye nakledilirken kaçtığı tespit edildi.
Polis tarafından yakalandığı sırada çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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