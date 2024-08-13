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        Bursa'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan firari cinayet hükümlüsü, cezaevine teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2024 - 13:31 Güncelleme: 13.08.2024 - 13:31
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        Bursa'da firari cinayet hükümlüsü yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerince yapılan uygulamada yakalanan firari cinayet hükümlüsü, cezaevine teslim edildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri kişiyi durdurdu.

        Sorulara çelişkili cevaplar verdiği için polis merkezine götürülen kişinin, kardeşine ait kimliği kullandığı belirlendi.

        "Kasten adam öldürme" suçundan 13 yıl 2 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılan firarinin, Muğla'da cezaevinden hastaneye nakledilirken kaçtığı tespit edildi.

        Polis tarafından yakalandığı sırada çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenen hükümlü, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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