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        Bursa'da koruma altındaki çocuklara binicilik kulübünde özel eğlence düzenlendi

        Bursa'da devlet koruması altındaki 40 çocuk, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 10:00 Güncelleme: 16.08.2024 - 10:00
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        Bursa'da koruma altındaki çocuklara binicilik kulübünde özel eğlence düzenlendi
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        Bursa'da devlet koruması altındaki 40 çocuk, çeşitli etkinliklerle eğlendi.

        Kentte faaliyet gösteren bir sanayi firmasının kuruluşunun 6. yılı dolayısıyla Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki binicilik kulübünde organize ettiği etkinlikte, yaşları 5 ila 10 arasında değişen çocuklar dans etti, oyunlar oynadı.

        Paris 2024 Olimpiyatları'nda atışlar sırasındaki duruşuyla tanınan Yusuf Dikeç'in maskesini takan çocuklar, pasta kesti.

        Firma sahibi Bilge Kalın, yaptığı açıklamada, 2016'dan beri sosyal sorumluluk projelerine katıldığını söyledi.

        Sevgi Evlerinde kalan çocuklarla güzel bir gün geçirmek istediklerini belirten Kalın, "5 yaşında bir oğlum var. Biz onunla her eğlenmeye gittiğimizde hamburger, patates yiyoruz. Bir parkta eğleniyoruz. Daha sonra bir oyuncak alıyoruz ve çok eğleniyoruz. Sevgi Evlerindeki çocuklarla da bunu yapmak istedim. Onlarla bölüşmek, mutlu olmak istedim." dedi.

        Çocuklar için oyun parkları, salıncaklar kurulduğunu dile getiren Kalın, "Patlamış mısırlar, pamuk şekerler getirildi. Aynı zamanda at bindiler. Devletimiz zaten çocuklarımızla alakalı gereken her şeyi yapıyor. Biz de sevgimizi, mutluluğu onlarla paylaşmalıyız. O çocukların sadece mutluluğa, eğlenmeye ihtiyacı var. Bir farkındalık oluşturmak istedik." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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