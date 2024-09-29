Bursaspor'un 3. Lig maçını 43 bin 160 taraftar izledi

Bursaspor bu sonuçla ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve averajla ikinci sıraya geriledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlıların Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda karşılaşmayı 43 bin 160 taraftar izledi.

Yeşil-beyazlı yönetim, ligin ilk iç saha maçında olduğu gibi yine taraftarına maça gelmeleri yönünde destek çağrısında bulundu.

Süper Lig'de şampiyon olduktan sonra geçirdiği kötü sezonların ardından 3. Lig'e gerileyen Bursaspor, tekrar ayağa kalkmak için çalışmalarına devam ediyor.

Bursaspor'un Nesine 3. Lig 1. Grup'un 4. haftasında Muşspor ile sahasında oynadığı maçı 43 bin 160 taraftar izledi.

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