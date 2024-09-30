Bursa'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı

"Uyuşturucu madde bulundurmak ve ticaretini yapmak" suçundan gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Teknik ve fiziki takibini tamamlayan ekipler, şüphelinin Kıranlar Mahallesi'ndeki adresine operasyon düzenledi. Ev ve bahçesinde yapılan aramalarda, paketler halinde yaklaşık 150 gram esrar ile uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

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