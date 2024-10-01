Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Hastanedeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen ve Mudanya'nın eski belediye başkanlarından Erol Demirhisar'ın oğlu olduğu öğrenilen Uğur Demirhisar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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