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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 14:58 Güncelleme: 01.10.2024 - 14:58
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        Bursa'da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 3 kişi, hastanede tedavi altına alındı.

        Uğur Demirhisar yönetimindeki 16 BJC 275 plakalı otomobil, Mudanya'dan Bursa istikametine seyir halindeyken bir akaryakıt istasyonunun kaldırımına çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle yerinden fırlayan aracın lastiği, yakındaki bir motosikletin yanında bekleyen 2 kişiye çarptı.

        Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Mudanya Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

        Hastanedeki müdahalenin ardından Bursa Şehir Hastanesine sevk edilen ve Mudanya'nın eski belediye başkanlarından Erol Demirhisar'ın oğlu olduğu öğrenilen Uğur Demirhisar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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