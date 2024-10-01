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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı

        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 15:15 Güncelleme: 01.10.2024 - 15:32
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        Bursa'da uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı tutuklandı
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        Bursa'nın Karacabey ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Karacabey Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen C.B. ve İ.K'yi takibe aldı.

        Ekipler, teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin Garipçe Mahallesi'ndeki evlerine operasyon düzenledi.

        Operasyonda, 477 gram sentetik uyuşturucu, sigara doldurma makinesi, kaçak sigaralar ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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