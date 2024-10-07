Profesyonel liglerde tek gol yemeyen takım Bursaspor

SERGEN SEZGİN - Bursaspor, profesyonel liglerde kalesini gole kapatan tek takım olarak dikkati çekiyor.

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de 8'nci, Nesine 2. Lig'de 6'ncı ve 3. Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları tamamlandı. Bu karşılaşmaların ardından liglerin tamamına bakıldığında kalesini gole kapatan tek takım 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Bursaspor oldu.

Yeşil-beyazlılar, geride kalan 5 maçta hiç gol yemedi, rakip fileleri ise 9 kez havalandırdı. 4 galibiyet ve 1 beraberlik alan Bursa temsilcisi, liderlik yarışında averajla 3. sırada yer aldı.

Süper Lig'de tarih yazarak şampiyon olan ve geçirdiği sıkıntılı dönemlerin ardından 3. ligde şampiyonluk mücadelesi veren Bursa temsilcisi, bu sezon iç sahadaki iki karşılaşmasını 40 binin üzerinde seyircinin önünde oynayarak futbolseverler ilgisini çekti. - En çok gol atan takım Galatasaray Liglerde 24 kez rakip fileleri havalandıran Galatasaray, en skorer takım olarak zirvede yer aldı. Süper Lig'de hiç mağlup olmadan 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan sarı-kırmızılılar, 22 puanla lider konumda bulunuyor.

- 18 takım galibiyetle tanışamadı Karşılaşmaların ardından 18 takım henüz galibiyet elde edemedi. Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayserispor, Atakaş Hatayspor ve Adana Demirspor, 1.Lig ekibi Yeni Malatyaspor, 2. Lig ekiplerinden Karaköprü Belediyespor, Sincan Belediyesi Ankaraspor, Afysonspor, Belediye Derincespor ve Diyarbekirspor, 3. Lig ekiplerinden ise Kırşehir FK, 23 Elazığ FK, Ergene Velimeşe, Kuşadasıspor, Tire 2021 FK, Viranşehir Belediyespor, Alanya 1221 FK, Niğde Belediyespor ve 7 Eylül Turgutlu 1984 bu takımların arasında yer aldı.