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        Bursa'da koç ve tavuklar için güzellik yarışması düzenlendi

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koç ve tavuklar için güzellik yarışması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 14:16 Güncelleme: 07.10.2024 - 14:32
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        Bursa'da koç ve tavuklar için güzellik yarışması düzenlendi
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koç ve tavuklar için güzellik yarışması yapıldı.

        İnegöl Belediyesince düzenlenen festivalde, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda küçükbaş hayvan sektör temsilcisi ağırlandı.

        "İnegöl Kıvırcığı" adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün tanıtımı gerçekleştirildiği festivale, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.

        Festivalde koç ve tavuk yetiştiricilerinin hayvanları "Irklar arası damızlık koç güzellik yarışması" ve "Uluslararası yerli tavuk ırkları yarışması"nda boy gösterdi.

        Yarışmalarda jüri değerlendirmesi sonucunda çeşitli kategorilerde dereceye girenlere ödül takdim edildi.

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