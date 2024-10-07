Bursa'da koç ve tavuklar için güzellik yarışması düzenlendi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen Küçükbaş Hayvancılık Festivali'nde koç ve tavuklar için güzellik yarışması yapıldı.

İnegöl Belediyesince düzenlenen festivalde, yurt içi ve yurt dışından çok sayıda küçükbaş hayvan sektör temsilcisi ağırlandı.

"İnegöl Kıvırcığı" adı ile bilinen bölgeye has kıvırcık koyun türünün tanıtımı gerçekleştirildiği festivale, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Slovakya, Macaristan, Kıbrıs ve Bulgaristan'dan 35 firma, 60 yetiştirici ve 200 kafesli tavuk yetiştiricisi katıldı.