Mudanya'da Yunus ekipleri ilçede asayişin sağlanmasında etkin rol alıyor

Yunus ekipleri, sahil şeritleri, park ve bahçeler, okul çevreleri ve umuma açık iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor.

Uyuşturucu kullanan, bulunduran ve imal eden 214 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 53 ruhsatsız tabanca ele geçirildi, 23 çalıntı motosiklet ve otomobil sahiplerine teslim edildi.

Suç ve suçluyla mücadelede gösterdikleri çalışmalarla dikkati çeken Yunus ekipleri, olaylara hızlı müdahale kabiliyetiyle bu süreçte aranan 158 kişiyi yakaladı.

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