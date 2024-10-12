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        Bursa'da sağanak etkili oldu

        Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.10.2024 - 19:37 Güncelleme: 12.10.2024 - 19:41
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        Bursa'da sağanak etkili oldu
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        Bursa'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

        Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar patladı, asfaltta su birikintileri oluştu.

        Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

        Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem almaya çalıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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