Bursa'da sağanak etkili oldu

Belediye ekipleri sıkıntı yaşanmaması için su birikintisi olan alanlarda önlem almaya çalıştı.

Yollarda biriken sular nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri ile evlerin bodrum katlarını su bastı.

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda rögarlar patladı, asfaltta su birikintileri oluştu.

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