Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 09:43 Güncelleme: 16.10.2024 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bursa'da yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları iddiasıyla polisin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ülkelerinde maddi durumları kötü olan yabancı uyruklu 4 kadının iş vaadiyle kandırılıp Antalya'ya, daha sonra iş görüşmesi bahanesiyle Bursa'ya getirilip fuhuşa sürüklendiğini belirledi.

        Teknik ve fiziki takibin ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla operasyon başlatan ekipler, söz konusu 4 kadını kurtardı.

        Şüpheliler F.P. isimli yabancı uyruklu kadın ile F.K, H.H.S. ve H.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu değerlendirilen yaklaşık 33 bin lira ele geçirildi.

        Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 4 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        "Yanımda birini görünce yakıştırma yapılıyor"
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Kayıp Rojin'den acı haber! 18 gün sonra cansız bedeni bulundu
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Ünlülerin şifacısıydı: 'Bostan baba'nın organik tarlasından uyuşturucu çıktı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        İzmir-Antalya 3 saate düşecek
        Odeabank satıldı
        Odeabank satıldı
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        Cihantimur davasında yeni gelişme
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        "Kulüpler 1 yılda 7 milyar TL zarar etti"
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor

        Benzer Haberler

        Bursa'da tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Bursa'da tarlada bulunan el bombası imha edildi
        Tarlayı süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı
        Tarlayı süren çiftçinin traktörünün pulluğuna el bombası takıldı
        Yağmur suyu kanalına düşen motosikletliye ilk müdahaleyi polisler yaptı
        Yağmur suyu kanalına düşen motosikletliye ilk müdahaleyi polisler yaptı
        Apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtılar
        Apartmanın bahçesindeki bisikleti çalıp kaçtılar
        Bursa'da sokakta havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Bursa'da sokakta havaya ateş açan şüpheli yakalandı
        Sabah erken saatlerinde otomobiliyle drift attı; o anlar kamerada
        Sabah erken saatlerinde otomobiliyle drift attı; o anlar kamerada