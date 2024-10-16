Bursa'da fuhuş operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler F.P. isimli yabancı uyruklu kadın ile F.K, H.H.S. ve H.Ö'nün gözaltına alındığı operasyonda, suç geliri olduğu değerlendirilen yaklaşık 33 bin lira ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ülkelerinde maddi durumları kötü olan yabancı uyruklu 4 kadının iş vaadiyle kandırılıp Antalya'ya, daha sonra iş görüşmesi bahanesiyle Bursa'ya getirilip fuhuşa sürüklendiğini belirledi.

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