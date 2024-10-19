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        Bursa'da cinayet hükümlüsü kaynana, kuyumcular çarşısında yakalandı

        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, kuyumcular çarşısında yakalanarak cezaevine konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 11:14 Güncelleme: 19.10.2024 - 11:14
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        Bursa'da cinayet hükümlüsü kaynana, kuyumcular çarşısında yakalandı
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü iddiasıyla yargılanan ve hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kadın, kuyumcular çarşısında yakalanarak cezaevine konuldu.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi kuyumcuların bulunduğu Tuzpazarı Çarşısı'nda gezen G.Y'yi şüphe üzerine durdurdu.

        Yapılan incelemede, kadının 3 suç kaydının bulunduğu, ayrıca "kasten öldürme" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı belirlendi.

        Emniyette işlemleri tamamlanan hükümlü kadın, cezaevi yetkililerine teslim edildi.

        G.Y'nin 2 yıl önce Bursa'nın Yenişehir ilçesinde gelinini öldürdüğü gerekçesiyle 15 ay cezaevinde kaldıktan sonra tahliye edildiği, daha sonra mahkemece hakkında hüküm verildiği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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