GÜNCELLEME - Bursa'da gazeteci hakkında FETÖ elebaşı Gülen hakkındaki sözleriyle ilgili soruşturma

İnternet sitesinden yapılan açıklamayla da A.K'nin kuruluşla ilişkisinin kesildiği bildirildi.

Bursa'da bir internet sitesinin genel yayın yönetmeni hakkında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümüne ilişkin kullandığı ifadelerle ilgili soruşturma başlatıldı.

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