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        Bursa'da 53 yıldır verilen kurs genç yetenekleri sanat dünyasına kazandırıyor

        Bursa Devlet Tiyatrosu, 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu ile genç yetenekleri sanat dünyasına kazandırıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 16:09 Güncelleme: 25.10.2024 - 16:18
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        Bursa'da 53 yıldır verilen kurs genç yetenekleri sanat dünyasına kazandırıyor
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, 1971 yılından bu yana aralıksız düzenlediği Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu ile genç yetenekleri sanat dünyasına kazandırıyor.

        Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü Sezai Yılmaz, Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, Devlet Tiyatrolarının sadece perde açmadığını, sanatsal ve kültürel faaliyetlere de katkıda bulunmayı amaç edindiğini söyledi.

        Birçok sorumluluk projelerine imza attıklarını belirten Yılmaz, "1971'den bu yana geleneksel hale gelmiş bir kursumuz var. Altını çizmek istiyorum. Bu kurs, şu an Devlet Tiyatroları çatısı altında verilen tek kurs olma özelliğini taşıyor. İlk ders 1971 yılında başlıyor ve halen ders zilinin çalması sağlanıyor." dedi.

        Yılmaz, Geleneksel Feraizcizade Mehmed Şakir Efendi Gençlik Kursu'nda birçok tiyatrocunun yetiştirildiği bilgisini vererek, şöyle devam etti:

        "Buradan çıkan sanatçılarımız, sadece sahnede değil Türkiye'nin dört bir yanında sanatsal faaliyetlere katkıda bulunan tiyatro insanları oldu. Türkiye dışında, Avrupa'da, dünyada farklı ülkelerde tiyatro yapmaya devam ediyorlar. Biz, bu sezon kurslarını duyurduğumuzda bizlere çeşitli anılarıyla beraber desteklerini dile getirdiler. Sezon sonu onları da davet edip bu kursların nereden nereye geldiğini tüm halkımıza, şehrimize ilan etmek istiyoruz. Bu sezonki sınavlarımızı 20-21 Ekim'de 16 ile 24 yaş arası öğrencilerimizle yaptık ve 98 başvuru oldu. Devlet Tiyatrosu sanatçılarından oluşan bir ekiple seçmeleri büyük bir titizlikle yaptık ve 25 öğrenciyi kursa katılmaları için davet ettik. Yarın ilk dersimizi yapacağız. Derslerimiz genellikle hafta sonları olacak."

        Derslerin kurum sanatçıları tarafından yüz yüze eğitimlerle verileceğini dile getiren Yılmaz, "Öğrencilerimiz temel tiyatro eğitimi alacaklar. Bu dersler arasında sahne, hareket, doğaçlama, konuşma sanatı, tiyatro tarihi, mimik, şan dersleri var. Kursiyerlerimiz sezon sonu yapacakları gösteriyle kursu sonlandıracaklar. Sezon sonunda bu oyundan sonra da kursiyerlerimize plaketlerini, sertifikalarını sunacağız." ifadelerini kullandı.

        Öğrencilerin profesyonel bir çatı altında geleceğe ışık tutacaklarını anlatan Yılmaz, sezon sonu yapılacak gösteriye herkesi davet etti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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