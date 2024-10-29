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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 01:00 Güncelleme: 29.10.2024 - 01:12
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        Bursa'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, İnegöl-Alanyurt yolu üzerindeki Metal Sanayi kavşağında İnegöl istikametine seyir halindeki Mevlüt İ. (18) yönetimindeki 16 AVC 549 plakalı motosiklet, dönüş yapan Ceyhun D. (34) idaresindeki 16 ADM 164 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpışmanın etkisiyle devrilip sürüklenen motosikletteki sürücü ile arkasındaki yolcu Mert C. (18) yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları İnegöl Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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