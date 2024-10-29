Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
Salon:TVFCengiz Göllü
Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun
Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Hazal Selin Uygur, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)
Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Deniz Nazlıcan Zengin (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Zeynep Sena Usta)
Setler: 25-22, 25-18, 26-28, 19-25, 6-15
Süre: 136 dakika (34, 28, 37, 23, 14)
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