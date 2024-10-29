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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2024 - 21:07 Güncelleme: 29.10.2024 - 21:07
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        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
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        Salon:TVFCengiz Göllü

        Hakemler: Yasin Okumuş, Öznur Tosun

        Nilüfer Belediyespor Eker: Szczurowska, Melisa Ege Bükmen, Nazlı Eda Kafkas, Firdevs Kiremitçi, Hazal Selin Uygur, Milenkovic (Selin Adalı, Işıl Öz, Ezgi Uludağ, Selin Çalışkan)

        Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Deniz Nazlıcan Zengin (Dilara Yeşil, Eslem Yılmaz, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Zeynep Sena Usta)

        Setler: 25-22, 25-18, 26-28, 19-25, 6-15

        Süre: 136 dakika (34, 28, 37, 23, 14)

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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