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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2024 - 22:42 Güncelleme: 31.10.2024 - 22:42
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.

        Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.

        İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.

        Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.

        Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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