Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda Bursaspor, konuk ettiği 7 Eylül Turgutlu 1984'ü 3-1 yenerek, 4. tura yükseldi.
Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu'nda karşılaşmanın ilk yarısını daha iyi oynayan Bursaspor, 33. dakikada Mücahit Can Aksoy'un gölüyle soyunma odasına 1-0 önde gitti.
İkinci yarıya da etkili başlayan yeşil-beyazlılar, 53. dakikada Sedat Cengiz'in penaltı golüyle farkı 2'ye çıkardı. 7 Eylül Turgutlu 1984, 64. dakikada Yunus Emre Atsız ile skoru 2-1'e getirdi.
Bursaspor, 90+5'de Bora Yılmaz'ın golüyle tekrar farkı 2'ye çıkardı ve karşılaşmadan 3-1 galip ayrılarak, adını 4. tura yükseldi.
Karşılaşmayı binlerce yeşil-beyazlı taraftar izledi.
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