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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

        Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 22:30 Güncelleme: 04.11.2024 - 22:33
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        Bursa'da "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı
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        Bursa'da polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı.

        İnegöl ilçesi Çeltikçi Mahallesi devriye görevinde bulunan polis ekipleri, hırsızlık suçundan aranması bulunan 16 BJZ 017 plakalı aracı durdurmak istedi.

        Polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan sürücü, ekiplerce Ahmet Türker Çevre Yolu'nda durduruldu.

        Araç sürücüsü M.M. ile yanındaki kadın gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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